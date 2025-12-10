Irene Vilaboa dimite como entrenadora del Teucro

La reciente mala racha de resultados del Lirón Teucro 80 Aniversario ha desembocado en la renuncia de su entrenadora, la viguesa Irene Vilaboa, tras un lustro a los mandos del primer equipo del vicedecano.

Tras desarrollar su carrera en clubes como el Bueu Atlético, el Atlético Guardés o el Balonmán Porriño, Vilaboa se convirtió en una pionera de los banquillos pontevedreses a su llegada al Teucro, al ser la primera entrenadora en dirigir un equipo masculino de las dos primeras categorías del balonmano nacional.

"La entrenadora Irene Vilaboa Fernández ha comunicado a la Comisión Gestora de la SD Teucro que, con efectos del día de hoy, deja su cargo en el primer equipo de la SD Teucro, así como también cesa el resto de su cuerpo técnico, al considerar que es el momento más oportuno para tomar esta decisión", apuntó la entidad azul en un comunicado, agradeciendo los servicios prestados y "deseándole éxitos en sus futuros proyectos profesionales".

En su haber, Vilaboa dirigió al Teucro durante dos temporadas en División de Honor Plata, antes de que el histórico equipo lerezano recalase en la Primera Nacional Masculina, donde compitió durante los tres últimos cursos. Actualmente, el conjunto azul se sitúa en quinto lugar de la clasificación con 16 puntos, a cinco del play-off, con un récord de ocho victorias y cinco derrotas.