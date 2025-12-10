El ICTES concede un distintivo a la playa de Silgar por su sostenibilidad

El Concello de Sanxenxo ha recibido dos nuevos distintivos que reflejan su compromiso con el cuidado del medio ambiente y el crecimiento sostenible. La playa de Silgar ha recibido, por primera vez, la «S» de sostenibilidad por parte del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES) y, por segundo año consecutivo, para la empresa municipal Nauta Sanxenxo, que gestiona el puerto deportivo y el parking.

El Concello establece una política «de gestión responsable y sostenible para el arenal de Silgar, basada en la mejora continua, el cumplimiento normativo y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)», explican.

A través de esta política buscan garantizar una atención adecuada y homogénea en limpieza, seguridad, socorrismo, señalización, mantenimiento y accesibilidad con el objetivo de «ofrecer una experiencia segura, confortable y satisfactoria para todas», informan.

Además, desde el organismo municipal tratan de proteger el entorno costero y marino, «promoviendo un uso eficiente de recursos, la reducción de residuos y la conservación de la biodiversidad en la playa y su entorno inmediato».

Otro de los aspectos valorados por el Concello es la inclusión, el arenal se gestiona con infraestructuras y servicios adaptados a personas con movilidad reducida, siguiendo «los principios del diseño universal».

También fundamentan su política a través de otros pilares como garantizar un servicio de emergencias adecuado, cuidar el fondo marino o utilizar energías renovables implantando tecnologías de alta eficiencia, fomentando el uso responsable de la energía no contaminante, entre otros.