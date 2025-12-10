Gloria Cubas, de Os Palleiros: «Los animales me salvaron a mí primero»

Durante la jornada de este miércoles, además de celebrarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, también es el momento de los derechos de los animales. A pesar de que se percibe cierta mejoría en el ámbito del bienestar animal y que se han aprobado leyes que los defienden, «todavía queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en el rural», exclama Glorias Cubas, presidenta de la protectora de perros Os Palleiros, en Pontevedra.

En sus instalaciones, ubicadas en el polígono industrial de O Vao, acogen actualmente a «unos setenta perros», cuenta Cubas, que recalca que «en la ciudad se está notando cierta mejoría, pero en el rural la situación sigue siendo crítica».

Asegura que «todavía está instaurada la idea de utilizarlos únicamente para caza o protección del hogar» y denuncia que «por desgracia, muchos los siguen teniendo atados con cadenas».

Ligado a este tema, explica que «el treinta por ciento de los perros que tenemos en la protectora son de caza o de sus cruces», aunque garantiza que, sin duda, «los perros potencialmente peligrosos (PPP) son los más difíciles a la hora de encontrarles una familia de acogida».

Hace hincapié en la situación que viven estos animales en las zonas rurales. «Todavía hay gente que piensa que a un perro con darle de comer ya llega», lamenta Cubas.

Esta nueva camada todavía no está disponible para la adopción. | Gustavo Santos

Además, desde su propia experiencia, recuerda que son muchos los casos en los que algunos individuos se niegan a ponerle el microchip a los perros y se justifican declarando que el animal «apareció por allí».

Durante el protocolo de adopción que realizan en la protectora, uno de los momentos de mayor importancia es la entrevista con la potencial familia de acogida.

«Habitualmente ya identificas ciertos patrones que ya has vivido antes y sabes si es la familia adecuada o no para el animal», argumenta Gloria Cubas, que reconoce que, «en alguna ocasión nos la colarán, pero siempre buscamos el mejor destino para los perros».

A pesar de que cada vez más personas se decantan por la opción de adoptar al animal en lugar de comprarlo, «nos siguen entrando más perros de los que salen».

Cuenta que «la gente tiene muchos prejuicios sobre las protectoras porque no son conscientes de como es nuestro trabajo aquí en el día a día», sostiene.

Los perros de Os Palleiros están desparasitados, esterilizados, vacunados y con microchip, la única pega que le pone Cubas es que «no tienen la atención necesaria durante las horas», ya que el centro no cuenta con los recursos necesarios para llevarlo a cabo.

Su relación directa con los animales viene de quince años atrás. Por aquel entonces, la actual presidenta de Os Palleiros, pasaba por su peor momento personal. «Empezar con la protectora me hizo ver la vida de otra manera. Se podría decir que los animales me salvaron a mí primero».

Al igual que otras personas tienen un hobby, «para mí esto empezó siendo eso», pero «ahora es una obligación moral, nadie tiene derecho a maltratar a un ser vivo».