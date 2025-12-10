Encuentra un artefacto explosivo en una vivienda heredada en Médico Ballina

Un buen susto se llevó una mujer en el número 1 de la calle Médico Ballina de Pontevedra, en la parroquia de Lérez, tras encontrar lo que podía ser un artefacto explosivo en una casa de su propiedad, aspecto que le fue confirmado por efectivos del TEDAX de la Policía Nacional.

Esta vecina de la ciudad llamó en la tarde de ayer al 112 Galicia y les comentó que había encontrado un pequeño artefacto con forma de bala grande cuando estaba limpiando un trastero al que no entraba desde hacía años. Se da la circunstancia de que se trata de una vivienda heredada, de ahí este contacto con ese espacio de la propiedad.

Según han confirmado fuentes oficiales, el artefacto es de cierta antigüedad y se encontraba ya muy oxidado, por lo que los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos procedieron a llevarlo. "No es algo que pase todos los días, pero tampoco es un hecho extraordinario", afirman dichas fuentes.

En cualquier caso, el objeto no suponía peligro alguno, ya que se encontraba desactivado.

La mujer confirmó a la Policía Nacional que años antes habían vivido en el piso militares, por lo que todo apunta a que el artefacto sería suyo.

Hasta el lugar, además de la Policía Nacional, se desplazaron efectivos de la Policía Autonómica.