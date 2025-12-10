La Diputación reivindica su apoyo al tejido vecinal: «De cero a 11,5 millones»

El auditorio de Afundación fue el lugar elegido ayer por la Diputación de Pontevedra para celebrar la primera edición de su gala Provincia Comunitaria, donde el gobierno provincial sacó a relucir su apuesta por apoyar a asociaciones y colectivos vecinales.

«En dos años y medio, pasamos de cero a casi 11,5 millones de euros en apoyo al movimiento vecinal, de cero a tres planes diseñados específicamente para el vecindario y de cero a cerca de un millar de colectivos atendidos», enumeró el presidente provincial, Luis López, ante másde 700 invitados participantes en el movimiento vecinal en un acto presentado por el cómico Isi y la periodista Rocío Padín.

En ese sentido, el máximo responsable de la Diputación detalló las mejoras impulsadas por su gobierno en este ámbito. Es el caso del Plan Provincia Comunitaria, que promueve actuaciones de mejora de locales sociales de colectivos vecinales o la adquisición de equipamientos, así como del Máis Aqua para mejorar captación, abastecimiento y control de las comunidades de usuarios de agua, o el Máis Novaqua, dirigido a regularizar traídas de agua.

«Estos planes de apoyo al movimiento vecinal de la provincia no son ningún regalo por parte de la Diputación, sino un deber y un ejercicio de responsabilidad institucional y agradecimiento», concluyó el presidente de la Diputación, que aprovechó la ocasión para reconocer y agradecer la labor de estos colectivos vecinales.

Al mismo tiempo, garantizó el compromiso del gobierno provincial con el apoyo a las asociaciones vecinales y comunidades de usuarios de aguas. «Gracias a vosotros, vivimos en una provincia más avanzada, más participativa y más cohesionada».

Más de 400 entidades, partícipes de las ayudas provinciales

En el acto institucional de la primera gala Provincia Comunitaria, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, desgranó la influencia que despliegan las ayudas a los colectivos vecinales que impulsa su gobierno a través de los planes Provincia Comunitaria, Máis Aqua y Máis Novaqua.Las dos convocatorias del primero, diseñado para actuaciones de mejora de locales sociales de colectivos vecinales o la adquisición de equipamientos, repartió 3,8 millones de euros para atender a 402 colectivos locales.

En el caso del Máis Aqua, que incide en financiar mejoras en los sistemas de captación, abastecimiento y control de las comunidades de agua, 431 entidades se beneficiaron de este plan por un total de 4,1 millones de euros.

Por último, el Plan Máis Novaqua, destinado a la regularización de traídas de agua, resolvió favorablemente 70 solicitudes para destinar 340.000 euros a este fin.

«No es lo mismo apoyar a ningún colectivo que aportar recursos para 402 o darle la espalda a las comunidades de aguas que financiar a 409», añadió al respecto Luis López.