Detenido por robar un patinete en Pontevedra valorado en 1.000 euros

La Policía Nacional ha identificado y detenido en Pontevedra al autor la sustracción de un patinete valorado en 1.000 euros, aparcado en una plaza de la zona monumental de Pontevedra.

La propietaria denunció en la comisaría provincial haber dejado el patinete candado en una de las terrazas de la Praza da Leña el día 4 sobre las 11.30 de la mañana y cuando se disponía a retirarlo a las cuatro de la tarde ya no estaba y en el suelo se encontró el candado cortado.

Cerca de las seis de la tarde, agentes pertenecientes al Grupo de Prevención de la Delincuencia, que se encontraban llevando a cabo labores de seguridad ciudadana por la zona comercial, observaron a un individuo conduciendo un patinete eléctrico que respondía a las características del denunciado como sustraído hacía un par de horas.

Le dieron el alto a la altura de la calle Benito Corbal y al comprobar los datos del patinete acreditaron que constaba como sustraído. Los agentes lo detuvieron por el delito de hurto y localizaron en el interior de sus bolsillos una cizalla con la que posiblemente habría cortado el candado del patinete. Una vez trasladado a la comisaría se tramitó el correspondiente atestado policial y fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

El patinete le fue entregado a su legítima propietaria una vez recuperado por los agentes.