Carracedo Fala registra las firmas para exigir dos pasos de peatones

Tras conseguir más de un millón de firmas para exigir al Ministerio de Transportes la ejecución de dos pasos de peatones seguros en la confluencia del Camino de Santiago con la N-550, la asociación cultural Carracedo Fala presentó los apoyos en el registro del Concello. Además, el colectivo defenderá su petición ante el pleno de este mes para lograr el soporte de los grupos municipales.

«En los dos kilómetros de carretera que recorren la parroquia solo hay un paso de peatones en el lugar del Gorgullón. Es claramente insuficiente porque no solo corta Carracedo en dos, sino que además no soluciona el hecho de que los peregrinos cuenten con un paso seguro cuando recorren el Camino», apuntan desde la directiva.

Los dos pasos solicitados son: uno en el lugar del Cruceiro, en el kilómetro 93, y otro en Casalderrique, a la altura del kilómetro 92, ambos sitios con «visibilidad más que suficiente para poder habilitar estos pasos».