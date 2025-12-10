Barro presenta más de 20 propuestas en su programa navideño

La magia de la Navidad llega a Barro: El Concello presenta su programación festiva, una recopilación de más de una veintena de actividades que volverá a transformar el Pazo da Crega en el corazón de las fiestas convirtiéndolo en «un espacio próximo, vivo y lleno de experiencias» para toda la vecindad.

La apertura oficial se celebrará el viernes 19 de diciembre con el encendido de la iluminación del Pazo y con la llegada de Papá Noel para recibir las cartas de los más pequeños. Por la tarde, la programación continúa con la actuación de Peter Punk y una chocolatada que dará el sabor festivo a la Navidad barrense.

Los próximos días irán seguidos de actividades muy diversas, tales como la actuación del alumnado de la Escuela de Música, el trineo de Papá Noel, la visita del Apalpador o un viaje por las tradiciones gallegas en este período festivo que culminará con el encendido del tizón.

Asimismo, el Pazo, junto con otros espacios municipales, acogerá espectáculos para público de todas las edades: desde música en clave humorística, coros parroquiales, un concierto de panderetas, así como teatros y talleres gratuitos infantiles. El 31 de diciembre se celebran las campanadas por la mañana y el 5 de enero la Cabalgata de Reyes.