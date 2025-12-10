Entrevista | Anxos Fazáns Directora e guionista de cinema
«As liñas descontinuas marcan o lugar no que podes adiantar ou cambiar de rumbo»
Tras a estrea mundial no Festival de Tallinn, en Estonia, a directora e guionista de cinema Anxos Fazáns visitou Pontevedra para presentar a súa última largometraxe, «As liñas descontinuas», que se proxectará por primeira vez en Galicia no Teatro Principal. Deste xeito, a película abre a primeira xornada da décima edición de Novos Cinemas, o Festival Internacional de Cinema de Pontevedra
A cineasta Anxos Fazáns, dona da produtora Sétima Cinema xunto con Silvia Fuentes, participou onte na apertura do décimo aniversario de Novos Cinemas, xunto con gran parte do elenco da súa largometraxe «As liñas descontinuas», que xa conta con varios recoñecementos a nivel internacional.
Como definiría o seu estilo como cineasta?
Principalmente interésame traballar centrando o meu cine nas persoas e na relación entre elas, nas relación íntimas, os encontros, as despedidas… narrando dende o sutil e o sensorial. A miña primeira película está rodada en analóxico e esta última en dixital. Rodar en analóxico require estar moi presentes porque a película corre e cada segundo que pasa é diñeiro, pero gústame moito porque implica compromiso e concentración. Nesta peli, a pesar de que rodamos en dixital, intentei trasladar un pouco esa enerxía á rodaxe.
Leva o galego por bandeira.
Si, sempre traballei en galego porque faleino toda a miña vida e para min o natural é escribir en galego e que os personaxes falen galego. Mentras poida seguir facendo así e sexan producións que acontezan en Galicia, si que teño interese en seguir traballando en galego.
Cre que o cine en linguas cooficiais está desvalorizado ou presenta algunha desvantaxe?
Non, penso que cada vez está collendo máis terreo e que cada vez vemos máis exemplos de películas en linguas como o catalán, o euskera ou o galego, que conseguen premios tanto a nivel internacional como nacional e distribuíndose en salas de cine tendo bos números de taquilla. Hai anos existía unha barreira maior, sobre todo nos cines fóra de Galicia, de xente que non estaba acostumada a ver cine en versión orixinal, pero iso vaise rompendo e cada vez hai máis xente que ve cine en versión orixinal.
Tamén creou a produtora Sétima Cinema.
Si. No 2018, despois de estrear a miña primeira peli, Silvia Fuentes e eu creamos Sétima e, máis ou menos á vez, comecei coa idea de facer «As liñas descontinuas». Queriamos xa producila dende a nosa produtora. O noso obxectivo sempre foi producir a directoras e directores galegos e que a empresa estivese aberta a todo ese talento que coñecemos e admiramos.
Que é máis difícil: ser guionista, produtora ou directora?
Todo é difícil no cine. A industria é moi competitiva, cada vez hai máis nivel e películas. É complexo, hai moitos momentos duros e de dúbidas. A min o que me sae de xeito máis natural é escribir e dirixir. Enton, a nivel persoal quizais sexa máis difícil producir, pero a nivel de industria paréceme máis difícil dirixir. De feito, as directoras diriximos unha película cada moitos anos e case todas temos outras tarefas porque é complexo subsistir solo de dirixir.
En qué se inspirou para escribir «As liñas descontinuas»?
A inspiración vén dunha noticia real dun ladrón que quedou durmido nunha casa. Ese foi o punto de partida e despois imaxineime a historia completamente. Pregunteime se sería posible que, a partir dese encontro tan extraño e violento, poidese xurdir un espazo para que se coñecesen e se desen a oportunidade de establecer una relación de amizade.
Cal é a mensaxe principal da película?
Poñer en valor o encontro e as conexión entre as persoas porque penso que son das cousas máis valiosas que temos para devolvernos a fe na humanidade, a capacidade de disfrutar e as ganas de seguir vivindo.
Cal é a orixe do nome?
«As liñas descontinuas» fai referencia ás liñas da carretera. A película non é unha «road movie», pero parecíame bonito ese paralelismo entre unha viaxe que sucede case sen saír dunha casa e esa viaxe en coche e as liñas da carretera. Ademáis, para min esas liñas descontinuas marcan o lugar no que podes adiantar, xirar ou cambiar de rumbo. Enton, evocan movemento e a capacidade de cambio.
Onde se poderá ver?
Chegaremos a cines a finais de febreiro do ano que vén. Espero conectar co público galego, para nós é moi importante. Faremos pases cos dos protagonistas cando chegue a estrea en cines.
As curtametraxes de estudantes estrean a décima edición de Novos Cinemas
Novos Cinemas inaugurou onte o seu décimo aniversario coa emisión das curtametraxes desenvolvidas por once estudantes da Facultade de Comunicación e de Belas Artes da Universidade de Vigo nun obradoiro intensivo de tres meses denominado ‘Cine dende os corpos’, impartido por Anxos Fazáns. «O que máis se profundiza neste taller é o proceso. Eu o que fago é compartir dunha forma moi honesta o meu xeito de traballar, os meus referentes, que cousas me preocupan a min á hora de construir un proceso de creación», comenta a cineasta, engadindo que «é un taller moi aberto, cada un decidiu que curta facer e eu o que fixen foi ir titorizando en cada caso os proxectos». Son pezas moi diversas, que abordan temáticas como o medo ao folio en branco, a fugacidade do cotiá, unha reflexión sobre a expresión da ira ou as relacións que se xeran entre as persoas e os obxectos.«Encántame a educación, interésame moito porque creo que acompañar os procesos doutros actívache moito a mente, é algo que fago moito na produtora. Ademáis, creo que é moi importante estar en contacto coas novas xeracións e saber qué temas lles preocupan», conclúe Fazáns.
