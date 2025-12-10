Anuncian el cartel de las fiestas de Santa Bárbara y Santa Lucía

Las fiestas en honor de Santa Bárbara y Santa Lucía, que se celebrarán este viernes y sábado, ha dado a conocer su cartel de la mano de la comisión de Viascón y de el alcalde, Jorge Cubela.

La misa solemne por Santa Bárbara abrirá la programación el viernes a las 12.30 horas. Por la noche, a las 21.00, tendrá lugar a tradicional cena de Santa Bárbara, con un menú completo que incluye empanada, langostinos, carne richada con patatas, sobremesa, vino, agua y café. El precio será de 30 euros para adultos y 15 para niños entre 5 y 11 años. Acto seguido será el turno de la actuación de DJ Will. Los tickets podrán adquirirse en el chiringuito de la comisión, Carnicería Tenorio, Bar Amoedo y Bar Manolo.

El sábado estará dedicado la Santa Lucía. A las 11.00 se celebrará la misa solemne, seguida a las 12:30 horas de una segunda misa y procesión y una sesión vermú. Desde las 21.00, se celebrará una gran verbena con la actuación de La Banda de Ayer, seguida de DJ Dolce Vita. Para finalizar habrá chocolatada popular.