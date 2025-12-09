Los sindicatos aseguran que el seguimiento de la huelga en Ence ha sido total

La jornada de huelga convocada para este martes por el comité de empresa de Ence-Pontevedra, integrado por CCOO, UGT y CIG, ha tenido un seguimiento total por parte de las personas trabajadoras, lo que implicó la paralización de la fábrica, según el colectivo sindical, que reiteró así su rechazo al ERE que la dirección pretende imponer.

Tras lograr parar las instalaciones de Lourizán, una parte del personal se desplazó a Santiago de Compostela y se manifestó ante la sede de la Xunta en San Caetano. El comité de empresa le exige a la Administración autonómica que «haga valer los compromisos asumidos en materia de empleo, inversión y continuidad industrial y que obligue a Ence a respetar lo prometido».

La representación del personal de la fábrica también reclamó mantener una audiencia con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, una petición que, a pesar de ser solicitada por registro, no fue atendida. «Ni dio señales de vida sabiendo que veníamos», criticó el secretario del comité de empresa, Omar Vázquez.

A lo largo de las próximas jornadas, el comité de empresa decidirá la convocatoria de nuevas acciones de protesta, ante «la mala fe que», apuntan, «se está manteniendo la dirección de la empresa en la negociación del despido colectivo».

El período de negociación, destaca el sindicato, finaliza el próximo día 20 y hay reuniones agendadas para los días 11, 17 y 18, pero dados «los nulos avances alcanzados en la mesa hasta ahora y la actitud de la parte empresarial», desde el comité de empresa no se descarta una «prolongación del conflicto».