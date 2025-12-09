El PSOE reclama la presencia de la Policía Local ante los atascos en A Caeira

El PSOE de Poio alerta de la «situación crítica en A Barca y A Caeira por el paso continuado de vehículos pesados por zonas estrictamente residenciales» debido a los desvíos por las obras en la PO-308. Los socialistas hablan de «atascos constantes, embotellamientos, retenciones y largas caravanas», así como el «deterioro del firme», por lo que reclaman el «restablecimiento de un servicio operativo y estable de Policía Local, con presencia real y cobertura suficiente en las horas punta». También piden la «prohibición del tránsito de vehículos pesados por vías residenciales, habilitando recorridos alternativos y garantizando su cumplimiento» y recuerda que «todo esto sucede después de más de un año sin Policía Local operativa».

El conflicto laboral y sindical entre la plantilla y el gobierno local está detrás de este problema, con parte de la jornada con la sede policial cerrada por falta de efectivos. El PSOE recuerda que ya se alertó en su día de «la falta de efectivos por las tardes pero se nos dijo que era una situación puntual. La realidad actual es incontestable: más de un año sin un servicio policial estable, con conflictos internos gravísimos, sin dirección política y con un alcalde que elude su responsabilidad», concluyen los socialistas de Poio.