Protección Civil de Poio celebra su cena anual
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Poio ha celebrado su cena-reunión anual de los voluntarios en un encuentro que siempre es muy especial pero que en esta ocasión llega tras cumplir s 30 aniversario desde su creación en 1994. En la actualidad cuenta con más de 35 voluntarios y voluntarias, con edades comprendidas entre los 17 y los 66 años, que están altamente formados en materia de emergencias, desde primeros auxilios hasta la coordinación de dispositivos en grandes eventos.
- Control de 110 furgonetas en Pontevedra con 12 multas: un solo vehículo concentró cinco
- Tres mujeres heridas graves en una colisión frontal de dos coches en la variante de Caldas
- Una merluza de récord que termina en Pontevedra
- El hombre que irrumpió con un cuchillo en Comisaría de Pontevedra «buscaba que lo mataran»
- Calles llenas, pero abrir en festivo «no compensa»
- Premio a más de un siglo de comida «de la abuela»
- El renacer de la histórica pista del Teucro
- Ponte Caldelas licita las obras de su estación termal tras años de trámites