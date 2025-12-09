Protección Civil de Poio celebra su cena anual

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Poio ha celebrado su cena-reunión anual de los voluntarios en un encuentro que siempre es muy especial pero que en esta ocasión llega tras cumplir s 30 aniversario desde su creación en 1994. En la actualidad cuenta con más de 35 voluntarios y voluntarias, con edades comprendidas entre los 17 y los 66 años, que están altamente formados en materia de emergencias, desde primeros auxilios hasta la coordinación de dispositivos en grandes eventos.