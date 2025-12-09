Premiados tres centros de Vilaboa, Poio y Cotobade por su lucha ante el acoso escolar

De la mano de los premios «Convivimos» y «Tolerancia cero», la Xunta reconoce la labor de 16 centros educativos por su compromiso con el fomento de la convivencia y el bienestar en las aulas y la prevención del acoso escolar En la tercera edición del premio «Convivimos», la Xunta reconoce el trabajo y compromiso de hasta ocho centros educativos, tres de ellos en la comarca.

En la categoría A, destinada a centros de Educación Primaria, el CEP Plurilingüe de Riomaior, en Vilaboa, consiguió el segundo puesto en el galardón.

En cuanto a la categoría B, destinada a los centros de Secundaria, incluyendo Formación Profesional, formación de personas adultas y enseñanzas de régimen especial, el segundo galardón recayó en el Instituto de Poio, seguido del tercero, que fue para el IES de Cotobade.

Los centros galardonados con el primer premio reciben 5.000 euros, mientras que el segundo premio cuenta con 2.500 euros y el tercero con 1.000 euros. Los centros que logran la mención de honor obtienen 500 euros.

Con esta iniciativa, la Xunta quiere destacar «las actuaciones y proyectos desarrollados desde los centros educativos que impliquen un alto grado de compromiso con la mejora de la convivencia escolar y del bienestar emocional», recalcan.