Portos no logra contratar la mejora de las casetas de marineros en Combarro

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, se ha visto obligada a declarar desierto el concurso para adjudicarlas obras de acondicionamiento de los edificios de departamentos para los marineros en el puerto de Combarro, un proyecto que partía con un presupuesto de 1,4 millones de euros. La única oferta presentada al concurso quedó excluida por un error en la presentación de la documentación, por lo que esta actuación se retrasará aún varios meses más. Todo apunta a que Portos volverá a licitar estas obras en el futuro.

Los trabajos previstos en estas casetas consistían en la renovación de la envolvente de los tres edificios que albergan en total 28 departamentos. Asimismo se pretendía dotar a los edificios de aseos y conexión a la red de saneamiento. En concreto, se diseñó la rehabilitación de la estructura de hormigón y posteriormente se aplicaría un revestimiento de protección. Se instalaba también una nueva cubierta formada por panel sandwich y se incluyó la renovación de la carpintería que se realizaría en aluminio.

Finalmente estaba previsto dotar a cada departamento de un aseo y se iban a conectar los tres edificios y la oficina portuaria a la red de saneamiento. Para esto, era precisa la creación de una red de abastecimiento en tubería y de un pozo de bombeo para conectar con la red principal por impulsión.

El plazo de ejecución de los trabajos, una vez iniciada la obra, era de nueve meses y con esta actuación Portos de Galicia tenía la intención de «mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales que operan en el muelle de Combarro, además de dar respuesta a una de las principales demandas de la cofradía de pescadores de Raxó», según indicó la Xunta en su día.