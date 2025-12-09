Ponte Caldelas premia al mejor decorado de Navidad

El concurso ‘Decorados de Navidad en Ponte Caldelas’ se pone en marcha en el municipio, mediante el que se pretende animar a la ciudadanía a decorar las casas con motivos navideños. Los participantes deben sacar una fotografía de los adornos exteriores y enviarla al correo portasdenadal@pontecaldelas.gal indicando nombre y apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto. Las imágenes se publicarán en el Facebook de la alcaldía y la fotografía con más ‘me gusta’ ganará una cesta de productos gourmet valorada en 250 euros. El segundo y tercer clasificado también obtendrán una cesta por valor de 200 y 150 euros.