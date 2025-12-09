Ponte Caldelas premia al mejor decorado de Navidad
J. Antepazo
Ponte Caldelas
El concurso ‘Decorados de Navidad en Ponte Caldelas’ se pone en marcha en el municipio, mediante el que se pretende animar a la ciudadanía a decorar las casas con motivos navideños. Los participantes deben sacar una fotografía de los adornos exteriores y enviarla al correo portasdenadal@pontecaldelas.gal indicando nombre y apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto. Las imágenes se publicarán en el Facebook de la alcaldía y la fotografía con más ‘me gusta’ ganará una cesta de productos gourmet valorada en 250 euros. El segundo y tercer clasificado también obtendrán una cesta por valor de 200 y 150 euros.
