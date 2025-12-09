La Policía Local de Sanxenxo intensificará en las fiestas los controles de alcohol y drogas

La Policía Local de Sanxenxo se adhiere a la campaña de control de alcohol y drogas de la DGT en los días previos a la Navidad, en los que se celebran gran cantidad de reuniones con familiares y amigos donde el alcohol suele estar presente. La iniciativa se concentra entre el 16 y el 22 de diciembre, pero en Sanxenxo la Policía la ampliará a todas las fiestas navideñas con el objetivo de bajar la siniestralidad viaria.

De este modo, la campaña abarcará todas las fiestas en una época del año en las que se incrementan los desplazamientos a Sanxenxo y se realizarán en cada turno por periodos cortos y en distintos puntos del municipio.

El Concello subraya que «campañas como esta siguen siendo importantes ya que el consumo de este tipo de sustancias sigue siendo, año tras año, uno de los tres factores principales de riesgo en los siniestros de tráfico, tanto en los mortales como en los siniestros con víctimas». Subraya que el alcohol «está presente en el 13% de los siniestros de tráfico con víctimas en 2023 y, como factor concurrente, en el 26% de aquellos que registraron víctimas mortales, con 246 casos asociados»

El gobierno local también señala que «aunque es verdad que la sociedad ha avanzado mucho en la concienciación de los riesgos que entraña el consumo de alcohol y/o drogas al volante, las cifras anteriormente mencionadas ponen de manifiesto que este tipo de campañas siguen siendo imprescindibles para afianzar la idea de que, en carretera, la única tasa segura es 0,0%».