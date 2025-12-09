Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pampliega relata en la UNED 299 días secuestrado por Al Qaeda

H .D.

Pontevedra

El reportero Antonio Pampliega presenta su libro «Cowboys en el infierno», este viernes a las 18.30 horas en la UNED Pontevedra. Compartirá su trayectoria como corresponsal en conflictos como Afganistán, Ucrania o Siria y relatará como fue su experiencia cuando fue su secuestrado en 2015 a manos de Al Qaeda durante 299 días.

