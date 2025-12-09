El marisqueo remonta en su cuarta jornada de actividad tras la biotoxina

La actividad en el fondo de la ría de Pontevedra ha vuelto a la normalidad tras el cierre por biotoxina que mantuvo durante varios días cerrados los bancos marisqueros, ya abiertos todos.

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) decretaba el pasado 20 de noviembre el cierre temporal de todos los bancos marisqueros, pero tras el levantamiento de esta medida, los profesionales ya vuelven a estar a pleno rendimiento, con lo que el temor a perder toda la campaña navideña se ha disipado, aunque siempre con cautela.

Este mediodía tendrá lugar la cuarta de las jornadas de actividad en los bancos del fondo de la ría. Los tres primeros, el 3, 4 y 5 de diciembre, no defraudaron. Esta semana le seguirán hoy y mañana y después no volverán a mariscar hasta el día, con la Navidad casi encima.

Los precios en lonja no han tenido queja, pero hay que recordar que se mantienen las cuotas de cinco kilos máximo de almeja japónica y uno de almeja fina por mariscadora a pie.

Según la información oficial hecha pública por la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, solamente en la lonja de Campelo (Poio) se vendieron el pasado 3 de diciembre casi 1.344 kilos de almeja japónica. El precio medio rondo los 15 euros el kilo.

Respecto a la almeja fina, se vendieron poco más de 288 kilos, con un precio medio algo menos de 45 euros el kilo.

Las dos jornadas siguientes disminuyeron tanto los kilos como el precio en la citada lonja. En el caso de la almeja japónica, el día 5 fueron 1.284 kilos a una media de 13,6 euros el kilo, mientras que la fina no llegó a cuatro kilos a 37 euros cada uno.

Hay que recordar que en la ría se encuentran con un problema extra que viene arrastrando desde hace meses: que la almeja engorda, no crece.

Por este motivo, se están realizando estudios que puedan explicar tal comportamiento, pero todavía no se han conocido las conclusiones en este sentido. Asimismo, desde las cofradías se está en conversaciones con la Consellería do Mar para ver si se puede cambiar la medición «porque si engorda no cae en la peneira».