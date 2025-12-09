Le piden seis años de cárcel por estafar 80.000 euros a una mujer

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará hoy a un acusado de estafar más de 80.000 euros a una mujer de 76 años tras hacerse con su tarjeta y sus datos bancarios. Los hechos habrían ocurrido a partir de marzo de 2020 y para el hombre Fiscalía solicita hasta seis años de prisión como supuesto autor de un delito continuado de estafa agravada. También tendrá que pagar una multa de 5.400 euros, así como el pago a la víctima de más 95.000 euros para devolver el dinero estafado.

En su escrito de acusación, el Ministerio público asegura que el varón, «movido por la intención de obtener un ilícito e inmediato enriquecimiento patrimonial», se hizo con los datos bancarios de la víctima.

A partir de ahí, habría efectuado diversos traspasos de dinero a su cuenta y a la de terceras personas en concepto de «donaciones», sin que el resto de individuos supiesen el empleo fraudulento que realizaba con sus datos.

El encausado hizo suyos casi 80.000 euros de las cuentas, tarjetas y productos bancarios de la perjudicada. Además, obtuvo más de 12.000 euros de transferencias que le efectuó la perjudicada convencida de que él estaba negociando por toda España la venta de su colección de libros, valorada en casi 4.000 euros y que no fue recuperada.