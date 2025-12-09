La huelga en sanidad alcanza el 25% en hospitales y supera el 8% en Atención Primaria
El turno de mañana fue el más afectado, mientras que en el de tarde apenas hubo seguimiento en el paro por parte de los trabajadores del área de Pontevedra y O Salnés
La huelga de sindicatos médicos por el borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad tuvo este martes un seguimiento medio del 25% en los hospitales de Pontevedra y O Salnés y de casi el 9% en Atención Primaria.
Comenzó en toda España una huelga médica de cuatro días convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), que en Galicia el sindicato O´Mega ha ampliado a la Xunta.
Según el gobierno autonómico, en el turno de mañana de este martes, el que más actividad registra, el seguimiento en Atención Primaria fue del 8,65% en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. En cuanto a la hospitalaria, fue del 24,83% en el Complexo Hospitalario de Pontevedra y del 25,68% en el Hospital do Salnés. En el turno de tarde apenas hubo seguimiento.
La principal demanda de los facultativos es la creación de un Estatuto Marco propio y diferenciado para su categoría profesional.
Jornada sobre atención compartida en Cardiología
El salón de actos del Hospital Montecelo del CHOP acoge estos días una jornada sobre atención compartida en red de la especialidad de Cardiología. Bajo el título «Unidos por el corazón: estrategias colaborativas para una mejor atención cardiovascular», estas jornadas inciden en la mejora de la calidad asistencial para que los pacientes reciban una atención cardiológica continua e integral.
Asimismo, prevén incidir en un uso eficiente de los recursos disponibles en ambos niveles asistenciales. Tal y como señala el jefe de servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, Diego López Otero, «las jornadas de atención compartida en Cardiología profundizan en el análisis y debate de nuestras competencias asistenciales coordinadas entre centros de Atención Primaria y hospitales, diagnosticando patologías pero también analizando nuestras fortalezas y necesidades».
La atención compartida se vincula a la atención en equipo y se centra especialmente en la cronicidad y de la atención preventiva a la población, así como en la atención a domicilio, de creciente extensión en el Sergas.
