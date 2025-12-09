La huelga en sanidad alcanza el 25% en hospitales y supera el 8% en Atención Primaria

La huelga de sindicatos médicos por el borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad tuvo este martes un seguimiento medio del 25% en los hospitales de Pontevedra y O Salnés y de casi el 9% en Atención Primaria.

Comenzó en toda España una huelga médica de cuatro días convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), que en Galicia el sindicato O´Mega ha ampliado a la Xunta.

Según el gobierno autonómico, en el turno de mañana de este martes, el que más actividad registra, el seguimiento en Atención Primaria fue del 8,65% en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. En cuanto a la hospitalaria, fue del 24,83% en el Complexo Hospitalario de Pontevedra y del 25,68% en el Hospital do Salnés. En el turno de tarde apenas hubo seguimiento.

La principal demanda de los facultativos es la creación de un Estatuto Marco propio y diferenciado para su categoría profesional.