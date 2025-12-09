González Alvarado, nuevo jefe de la Brilat: «Debe ser una forja incansable de unidades de élite»

Con evidente emoción por el regreso tomó este martes el coronel Andrés González Alvarado el mando de la Brigada Galicia VII, Brilat, en un acto castrense celebrado en la base General Morillo de Pontevedra. Presidida por el general de división Luis Francisco Cepeda Lucas, jefe de la División Castillejos, la celebración reunió a autoridades civiles y militares, además de familiares y amigos del nuevo responsable de la unidad.

González Alvarado, considerado un oficial «de la casa», regresa a la brigada tras una amplia trayectoria en sus unidades. Estuvo destinado en el Regimiento Isabel la Católica 29 como capitán y posteriormente ejerció el mando del Batallón Zamora I/29 y del propio Regimiento Isabel la Católica, todos ellos con sede en Pontevedra.

La ceremonia se desarrolló en dos partes. En primer lugar, tuvo lugar el acto de toma de posesión, que incluyó el juramento del cargo y la firma de la cédula que oficializa su nombramiento al frente de la Brilat. Posteriormente se celebró el acto de entrega de mando, con una parada militar ante los asistentes. El guión de la brigada fue entregado por el coronel Martínez Victoria, jefe del Regimiento Príncipe número 3, simbolizando así el relevo al frente de una de las unidades de referencia del Ejército de Tierra.

Homenaje a los caídos por España. / GUSTAVO SANTOS

Discurso de agradecimiento

En su discurso, el coronel Andrés González Alvarado agradeció a su «amada Brilat» la oportunidad de asumir su mando. «Gracias a las altas autoridades civiles y militares que hoy nos acompañan y, por supuesto, a mi predecesor, el general de división don Alfonso Pardo de Santayana, que me ha hecho, y sigue haciendo aún en la distancia, un relevo impecable. El general Pardo deja un listón muy alto. Durante su liderazgo, a la vez sereno y audaz, esta brigada ha alcanzado un nivel de preparación y organización muy elevado, me esforzaré al máximo para intentar superarlo», comenzó.

«Gracias a la cadena de mando del Ejército, por concederme el privilegio y honor del mando de Brilat, unidad en la que he vivido los momentos más felices de mi carrera. Los más de 12 años en el Regimiento Isabel la Católica me han enseñado muchas cosas. Por ejemplo, que la táctica debe ser realista, porque el papel lo aguanta todo, pero el combatiente», continuó González Alvarado.

Autoridades y público asistente al acto militar. / GUSTAVO SANTOS

El nuevo jefe de la Brilat repasó sus más de doce años de vinculación con la brigada, con misiones en Kosovo, Irak, Afganistán, Mali y Eslovaquia, así como su participación en el mando de una brigada multinacional en el Este de Europa en 2024. «Demostramos a nuestros aliados eslovacos, checos, alemanes, americanos, eslovenos y georgianos que España podía mandar, controlar y apoyar logísticamente una Brigada Multinacional en una Guerra Convencional en el Este de Europa», dijo al respecto.

Dirigiéndose a los militares de Pontevedra, Valladolid y Asturias, elogió el comportamiento de los 600 efectivos desplegados en Eslovaquia y recordó la labor realizada este verano en la lucha contra los incendios.

También subrayó el logro de la Brilat al revalidar por quinto año consecutivo el primer puesto en el Test General de la Condición Física.

Sobre el próximo año 2026, avanzó una intensa agenda que incluirá la participación en el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo, la celebración del 60 aniversario de la Brilat y un gran ejercicio tipo Gamma en el campo de maniobras de San Gregorio (Zaragoza).

«Porque esta brigada debe ser la mejor Escuela de Guerra, una forja incasable de unidades de élite, dirigidas por líderes ejemplares, que se preocupan por su gente a todas horas, todos los días del año. Debemos fomentar el alma Brilat a todos los niveles. No basta recitar el decálogo. Nuestro espíritu de unidad nace de nuestras rutinas diarias», concluyó.

Discurso del nuevo jefe de la Brilat. / GUSTAVO SANTOS