La futura zona verde de 8.000 m2 en José Malvar se dedicará a la camelia

La futura gran zona verde de más de 8.000 metros cuadrados previsto por el Concello entre las calles José Malvar y Ernesto caballero, estará dedicado a la camelia y obligará a expropiar trece parcelas. Se trata de unos terrenos situados al borde de las vías del tren ahora sin apenas uso y en buena parte invadidos de maleza en pleno centro urbano. Así se establece en el diseño técnico que ya está sometido al trámite de evaluación ambiental. Este documento detalla que esta «zona es una de las mas importantes bolsas de suelo verde en la zona este de la ciudad. Este proyecto se formula dentro del proceso de expropiación de las propiedades incluidas en esta zona de actuación para su desarrollo urbanístico».

Diseño previsto para el parque. / FdV

Añade que el objetivo es «dotar la zona de una calidad paisajística y de un equipamiento público, especialmente el dedicado a los mas niños, acomodando a las nuevas demandas futuras del barrio para alcanzar la consolidación y mejora del parque, para que la infancia pueda tener un espacio de ocio al aire libre, así como áreas específicas de estancia para los vecinos».

En concreto, se apuesta por la «creación de un parque específico dedicado a la camelia, interconectado a través de sendas y caminos accesibles, la instalación de un nuevo parque infantil, y generar espacios de socialización comunitaria, al crear lugares de encuentro y desarrollo de actividades lúdicas a través de la instalación de zonas de estancia dentro del parque, con la dotación de mobiliario integrado paisajísticamente en el entorno».

Las trece parcelas afectadas oscilan entre los 185 y los 2.603 metros cuadrados, hasta un total de 8.298,14, un plan ideado por el PSOE en 2023 y que ahora activa el Concello de Pontevedra, con una reserva de 3,3 millones de euros.

Hace unos días el gobierno local aprobaba el inicio de la elaboración del proyecto y el proceso de adquisición de terrenos para este futuro parque. De los 3,3 millones retenidos, 2,2 se destinarían a la adquisición y expropiación de las parcelas , y 1,1 más para la elaboración del proyecto y la posterior urbanización.

La pretensión municipal es obtener las parcelas mediante acuerdo con los propietarios. En caso de que no sea posible, el proceso contempla la expropiación.

Este proyecto, largamente esperado y demandado, entra por fin en fase de ejecución administrativa, asegurando la inversión necesaria para su adquisición y posterior urbanización, según las previsiones del Concello, que recuerda que «el espacio está ya calificado urbanísticamente como zona verde» y el proyecto municipal contempla la urbanización y mejora paisajística de todo el entorno, la creación de un nuevo parque infantil y la instalación de mobiliario e iluminación.

