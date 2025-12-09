Doce conferencias en el Museo para los Monográficos Iacobus de la USC

La Diputación, a través del Museo de Pontevedra y el grupo de investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) organizan la séptima edición de los Monográficos Iacobus, unas jornadas de 12 conferencias y visitas a las obras artísticas que en esta ocasión se centrarán en las colecciones del museo. Se celebrarán en el Edificio Castelao los días 17 y 18 de diciembre y la inscripción ya está abierta en la web de forma gratuita.

Los Monográficos Iacobus, cursos que abordan la historia del arte y del patrimonio cultural gallego desde diversas perspectivas, tienen el propósito de «estrechar los vínculos entre la investigación desarrollada en la universidad y las instituciones museísticas gallegas y acercarle este conocimiento al conjunto de la sociedad», explican.

En esta ocasión, será el Museo de Pontevedra la sede y objeto de esta edición, que servirá también para homenajear al historiador Ramón Yzquierdo Perrín, uno de los grandes estudiosos del románico gallego, fallecido en octubre .

El formato de las jornadas combina dos partes. Por un lado, las conferencias, que abordan de manera monográfica la obra de un artista o pieza presente en la colección del museo, y por otro, la parte dedicada al encuentro directo con las obras, en la que las y los ponentes ahondan en su explicación delante de las obras.