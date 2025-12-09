Denuncian el mal uso de contenedores en Lérez

Vecinos de Lérez han denunciado el mal uso de los contenedores que hay junto a la Xunqueira de Alba de Pontevedra, donde frecuentemente aparecen residuos sólidos de gran tamaño.

Según aseguran, no es la primera vez que se deposita basura que no es tal tanto en el interior de los contenedores como a su lado. Un claro ejemplo fue en los pasados días restos de persianas y cajas de madera de las mismas, procedentes de alguna obra, que ocuparon buena parte de la vía pública.

Por otro lado, los vecinos también se lamentan de que el contenedor de los plásticos, el de color amarillo, ha sido colocado de tal forma que para poder usarlo tienen que meterse en un barrizal que se forma con tierra, hojas y el agua de la lluvia. «Con tal de darle la vuelta, el asunto quedaría resuelto», afirman.