Denuncian conducción temeraria en la zona de A Caeira y San Salvador

Varios vecinos de San Salvador de Poio han denunciado episodios de conducción temeraria en las carreteras PO-308 y PO-310, las que circulan por las calles Andurique y Antelo y Mariño, respectivamente, entre otras. Tal y como informó la Policía Local de Poio, se han puesto en conocimiento de las autoridades estos hechos, por suponer un grave peligro para la ciudadanía, tanto que circula en sus propios vehículos como los peatones.

La Policía Local de Poio inició este martes una investigación «por presuntas conducciones temerarias en la zona de A caeira y proximidades». Un vecino informó a las autoridades de que se estaba circulando a gran velocidad y realizando trompos por la zona de A Caeira, aportando un vídeo donde presuntamente dos vehículos hacen trompos en la rotonda de Antelo y Mariño, «provocando un accidente entre dos vehículos, que supuestamente circulaban juntos de forma temeraria». En las citadas imágenes se ve que uno de ellos después de realizar un trompo, provoca un accidente contra otro vehículo y circula en sentido contrario por la rotonda.

No es la única denuncia, informa la Policía Local de Poio, que añade que a principios del mes de noviembre otra vecina denuncia continuas conducciones temerarias en la Avenida de Andurique, donde un grupo de jóvenes se reúnen para competir.

Por todo ello, el cuerpo policial solicita colaboración ciudadana para intentar localizar a los autores y poner fin a dicha actividad delictiva.

Dos personas increpan a una vecina que graba desde su vivienda en Andurique. / FdV

Peligro para peatones por las obras

Los vecinos están hartos de este comportamiento incívico y alertan de que se ponen en peligro las vidas de otras personas. Hay que recordar, asimismo, que en estos momentos la PO-308 se encuentra cortada en su carril en dirección de Pontevedra a Poio desde la rotonda de A Barca hasta el Casal de Ferreirós, en Andurique. Esto provoca alteraciones de circulación respecto a lo habitual.

Además, en la rotonda de Antelo y Mariño con Andurique hay una curva por la que los peatones tienen que invadir la carretera para poder circular, al estar la acera en obras, con el consiguiente peligro.