Denuncian conducción temeraria en la zona de A Caeira y San Salvador
Vecinos de Poio alertan de que en las transitadas carreteras PO-308 y PO-310 hay vehículos que se dedican a circular a toda velocidad, a la par y haciendo trompos
Varios vecinos de San Salvador de Poio han denunciado episodios de conducción temeraria en las carreteras PO-308 y PO-310, las que circulan por las calles Andurique y Antelo y Mariño, respectivamente, entre otras. Tal y como informó la Policía Local de Poio, se han puesto en conocimiento de las autoridades estos hechos, por suponer un grave peligro para la ciudadanía, tanto que circula en sus propios vehículos como los peatones.
La Policía Local de Poio inició este martes una investigación «por presuntas conducciones temerarias en la zona de A caeira y proximidades». Un vecino informó a las autoridades de que se estaba circulando a gran velocidad y realizando trompos por la zona de A Caeira, aportando un vídeo donde presuntamente dos vehículos hacen trompos en la rotonda de Antelo y Mariño, «provocando un accidente entre dos vehículos, que supuestamente circulaban juntos de forma temeraria». En las citadas imágenes se ve que uno de ellos después de realizar un trompo, provoca un accidente contra otro vehículo y circula en sentido contrario por la rotonda.
No es la única denuncia, informa la Policía Local de Poio, que añade que a principios del mes de noviembre otra vecina denuncia continuas conducciones temerarias en la Avenida de Andurique, donde un grupo de jóvenes se reúnen para competir.
Por todo ello, el cuerpo policial solicita colaboración ciudadana para intentar localizar a los autores y poner fin a dicha actividad delictiva.
Peligro para peatones por las obras
Los vecinos están hartos de este comportamiento incívico y alertan de que se ponen en peligro las vidas de otras personas. Hay que recordar, asimismo, que en estos momentos la PO-308 se encuentra cortada en su carril en dirección de Pontevedra a Poio desde la rotonda de A Barca hasta el Casal de Ferreirós, en Andurique. Esto provoca alteraciones de circulación respecto a lo habitual.
Además, en la rotonda de Antelo y Mariño con Andurique hay una curva por la que los peatones tienen que invadir la carretera para poder circular, al estar la acera en obras, con el consiguiente peligro.
Los socialistas hablan de inseguridad «intolerable»
La agrupación socialista de Poio reaccionó a las denuncias de los vecinos sobre la situación de inseguridad en San Salvador, A Caeira y Andurique, algo que califica de «absolutamente intolerable». «Los hechos denunciados por residentes en la zona confirman que la ausencia de un servicio policial adecuado está provocando un escenario de riesgo permanente, frente a la pasividad alarmante en la que el gobierno local permanece instalado». Se refiere el PSdeG al conflicto laboral con la Policía Local al que el alcalde, Ángel Moldes, no es capaz de dar solución.
Tal y como explica el portavoz socialista, Gregorio Agís, «lo que está sucediendo es gravísimo: carreras ilegales, conducciones temerarias y episodios peligrosos en zonas residenciales, mientras Poio sigue sin presencia policial en horarios clave».Agís incide también en que «las altas velocidades, los derrapes y las prácticas temerarias no son nuevas, ya fueron denunciadas por los vecinos hace meses, y ahora estamos en un punto en el que estas conductas pueden acabar en una desgracia por la incapacidad del alcalde para garantizar un servicio policial básico».
