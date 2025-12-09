El Concello organiza talleres de Navidad para las vacaciones

La Concejalía de Educación pondrá en marcha en vacaciones los ‘Obradoiros de Nadal’ los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y los días 2, 5 y 7 de enero, de 9 a 14.30 horas. La inscripción estará abierta hasta el 16 de diciembre a las 14 horas en el registro del Órgano Autónomo Terra de Sanxenxo. Los interesados podrán hacerlo de forma presencial en el Concello o en la sede electrónica del O.A. Terra de Sanxenxo, para lo que es preciso disponer del DNI electrónico, certificado o clave.

Los precios oscilarán entre los 50 y los 62,50 euros para los que vayan todos los días, dependiendo de si están empadronados o no. Hay disponibles un total de 75 plazas y la actividad se desarrollará en el colegio y pabellón de Nantes.

Además, el Concello reparte 1.200 invitaciones para disfrutar de la pista de hielo y de los hinchables instalados en el Pazo de Nadal, pues la concejala de Educación, Nati Parada, acudió a los ocho centros educativos de Infantil y Primaria para repartir las entradas entre los escolares del municipio con el objetivo de que los estudiantes puedan disfrutar de las dos atracciones de pago incluidas en la programación del Pazo de Nadal.

Las invitaciones serán válidas para los días 9,10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de diciembre, de 16 a 21 horas. Para la pista de hielo, será obligatorio por seguridad el uso de guantes, que deberán traerse de casa o adquirirlos en el punto, mientras que los patines serán facilitados allí mismo.