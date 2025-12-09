Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid-CeltaDesfase presupuestario concellosPeste porcinaPedófilo PorriñoCoro lengua de signos
instagramlinkedin

Caldas celebra un «festín motorizado» con una papanoelada

J. Antepazo

Caldas de Reis

Este sábado 13 de septiembre Caldas vivirá un «festín motorizado» que incluye la celebración de una papanoelada motera y una nueva exhibición de vehículos 4x4. En esta jornada «única para las personas amantes del motor», tal y como indica el teniente de alcalde Manuel Fariña, las motos harán un recorrido nocturno que, aparte de las parroquias caldenses, pasará por Catoira y Vilagarcía, finalizando con un chocolate con churros para todos los participantes.

Antes de la salida motera, y durante todo el día, en la parcela de Rabexe se desarrolla un circuito diseñado para todoterrenos, con subidas y bajadas de gran dificultad, fosos, troncos y otros obstáculos originales para poner a prueba las capacidades y destrezas de los pilotos al volante. El espacio estará señalizado en función de la dificultad de modo que los participantes puedan escoger el recorrido más adecuado a sus habilidades. La jornada comienza sobre las 10 horas y habrá un lugar disponible para comer bajo carpa por un precio de 20 euros, así como un área de aparcamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents