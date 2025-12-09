Caldas celebra un «festín motorizado» con una papanoelada

Este sábado 13 de septiembre Caldas vivirá un «festín motorizado» que incluye la celebración de una papanoelada motera y una nueva exhibición de vehículos 4x4. En esta jornada «única para las personas amantes del motor», tal y como indica el teniente de alcalde Manuel Fariña, las motos harán un recorrido nocturno que, aparte de las parroquias caldenses, pasará por Catoira y Vilagarcía, finalizando con un chocolate con churros para todos los participantes.

Antes de la salida motera, y durante todo el día, en la parcela de Rabexe se desarrolla un circuito diseñado para todoterrenos, con subidas y bajadas de gran dificultad, fosos, troncos y otros obstáculos originales para poner a prueba las capacidades y destrezas de los pilotos al volante. El espacio estará señalizado en función de la dificultad de modo que los participantes puedan escoger el recorrido más adecuado a sus habilidades. La jornada comienza sobre las 10 horas y habrá un lugar disponible para comer bajo carpa por un precio de 20 euros, así como un área de aparcamiento.