El BNG demanda la reapertura del mirador de Cotorredondo

Encabezados por el concejal Carlos Acuña y los diputados Luís Bará y Paulo Ríos, representantes del BNG de Vilaboa mantuvieron un encuentro en el Mirador de Cotorredondo para presentar una batería de iniciativas «para demandar a la Xunta la reapertura al público de este edificio» además de que «impulse un plan de recuperación y dinamización del parque de la naturaleza de Castiñeiras».

Sobre el mirador denuncian que «lleva varios años cerrado al público lo que supone el desaprovechamiento de un importante centro de atracción de visitantes y dinamización del entorno». Según Bará, portavoz de medio ambiente, «aunque la titularidad de los terrenos es de la comunidad de montes de Santa Cristina, la consellería lo utiliza como torre de vigilancia de incendios, por lo que consideramos que tiene que ser la Xunta quien ponga los medios».

En cuanto al Parque da Naturaleza de Castiñeiras, reconocen que en los últimos años se llevaron a cabo algunas mejoras, fundamentalmente en la conservación de la laguna y en su entorno, No obstante, señalan que la realidad es que «la Xunta se desentendió de la gestión del conjunto y no colabora con las comunidades de montes titulares del espacio para su conservación, dinamización y promoción».