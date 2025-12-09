Un belén elaborado casi en tu totalidad con figuras de ganchillo
La Navidad brilla con hilos de colores y mucha creatividad en la Casa de Montes de Santa Cristina de Cobres. Un grupo de mujeres de la parroquia ha creado un belén de ganchillo con cientos de piezas, todas hechas a mano «con mimo y paciencia», aseguran desde el Concello de Vilaboa. El belén cuenta con animales, árboles, oficios tradicionales y, por supuesto, la escena del nacimiento. «Sin duda, es una creación que merece la pena visitar», confiesan desde la alcaldía sobre esta exhibición del talento local.
- Control de 110 furgonetas en Pontevedra con 12 multas: un solo vehículo concentró cinco
- Tres mujeres heridas graves en una colisión frontal de dos coches en la variante de Caldas
- Una merluza de récord que termina en Pontevedra
- El hombre que irrumpió con un cuchillo en Comisaría de Pontevedra «buscaba que lo mataran»
- Calles llenas, pero abrir en festivo «no compensa»
- Premio a más de un siglo de comida «de la abuela»
- El renacer de la histórica pista del Teucro
- Ponte Caldelas licita las obras de su estación termal tras años de trámites