La Navidad brilla con hilos de colores y mucha creatividad en la Casa de Montes de Santa Cristina de Cobres. Un grupo de mujeres de la parroquia ha creado un belén de ganchillo con cientos de piezas, todas hechas a mano «con mimo y paciencia», aseguran desde el Concello de Vilaboa. El belén cuenta con animales, árboles, oficios tradicionales y, por supuesto, la escena del nacimiento. «Sin duda, es una creación que merece la pena visitar», confiesan desde la alcaldía sobre esta exhibición del talento local.

Un belén elaborado casi en tu totalidad con figuras de ganchillo | FDV