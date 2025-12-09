Arranca el Año Jubilar de Sor Lucía

Pontevedra ya vive su Año Jubilar que conmemora el centenario de las apariciones de la Virgen María y el Niño Jesús a Sor Lucía en la casa-colegio de las Doroteas el 10 de diciembre de 1925. La reunión de ocho imágenes de la Virgen (faltó la de la O) procedentes de diferentes parroquias y santuarios de Pontevedra, dio inicio al programa en la iglesia de San José, con una misa presidida por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto.

La iglesia de San José, repleta de fieles en el acto de apertura. | Gustavo Santos

Las imágenes llegaron al templo en furgonetas a causa de la lluvia. Eran la Inmaculada de Cerponzóns, la Dolorosa de O Burgo, la Candelaria de Lérez, la Asunción de Alba, la Inmaculada de la Basílica de Santa María, la Virgen del Camino, de su parroquia, Nuestra Señora del Amor Hermoso de San José y la Virgen Peregrina.

En una abarrotada iglesia de Campolongo fueron recibidas por la imagen del Inmaculado Corazón y el Niño, de la casa de la Virgen, para regresar a sus parroquias de origen al término del acto. No fue posible hacerlo en procesión por las calles hasta Santa María, como estaba previsto, por la lluvia.

Para hoy, la organización presenta el acto institucional de apertura del año jubilar a las 18.30 horas en la Real Basílica de Santa María la Mayor de Pontevedra. La celebración está abierta a cuantos deseen participar y al término se celebrará una misa a las 20.00 horas, seguida de vigilia de adoración.

Durante la jornada de mañana, fecha en la que se conmemora el centenario, se planean cultos durante todo el día. En la casa del Inmaculado Corazón de María serán a las 11.00, 13.00 y 18.00 horas. Mientras, en la Real Basílica de Santa María la Mayor de Pontevedra tendrán lugar a las 11.00, 12.30 y 20.00 horas. Además, en la Casa del Inmaculado Corazón de María también habrá rezo del rosario, en el patio, a las 12.00, 16.00 y 17.00 horas.