El mercado inmobiliario, sin freno: comprar un piso en Pontevedra cuesta 20.000 euros más que hace un año

Hace casi dos décadas, en 2007 y 2008, comprar un piso en Pontevedra costaba entre 1.800 y 1.900 euros por metro cuadrado, de media, según los datos oficiales del Ministerio de Vivienda. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, los precios cayeron a menos de mil euros en 2016. Pero el ladrillo vuelve a mostrar todo su músculo. Las mismas tablas ministeriales sitúan la cifra actual en 1.861 euros, un 17% más que hace solo un año.

El mercado inmobiliario sigue disparado. Con la base del estudio del ministerio, comprar un piso de 75 metros cuadrados a finales de 2024 exigía desembolsar unos 120.000 euros. Ahora se necesitan al menos 140.000 más, un aumento de 20.000 euros en apenas un año. La diferencia crece a medica que aumenta la superficie del piso y, sobre todo, su ubicación.

De hecho, hay portales inmobiliarios que ya sitúan el precio medio por barrios en unos 3.000 euros, como ocurre en el centro urbano, desde la plaza de Barcelos hasta Echegaray o Tafisa, e incluso en lugares más alejados, como la avenida de Lugo o Monte Porreiro se apuntan tasaciones de más de 2.000 euros.

La evolución de los precios es una constante desde hace años, pero se aceleró en los últimos meses, en paralelo a la reactivación de numerosas promociones inmobiliarias, con especial incidencia en la zona de Tafisa, pero también en otros puntos del centro urbano. Al respecto, destaca la promoción en la esquina de las calles Michelena y Gutiérrez Mellado, a punto de iniciar su comercialización.

Este aumento de los precios y las promociones transita en paralelo a la aceleración de la actividad urbanística del Concello, que ya ronda una media anual de más de 250 licencias de nuevas viviendas. En 2024, último ejercicio con los datos cerrados, se otorgaron licencias de construcción de seis edificios para un total de 243 hogares, junto con otras 15 viviendas unifamiliares, lo que da un total de 258.

Además, se otorgaron varias licencias de primera ocupación, en concreto para siete bloques con 266 hogares y 13 más unifamiliares. Las previsiones para 2025 es alcanzar unas cifras similares, «quizás algo superiores y se constata que la construcción avanza a buen ritmo, pero sin ser desbocado, sino sostenido en el tiempo», según el concejal de Urbanismo, Alberto Oubiña.

Pontevedra escala entre las capitales españolas más caras

Hace apenas una década, la urbe del Lérez se situaba en la cola de las 50 capitales de España, más Ceuta y Melilla, en cuanto al precio de la vivienda. Pero en estos diez años, la tasación inmobiliaria en la ciudad ha crecido mas de un 80%, al pasar de los 1.009 euros de 2016 a los 1.861 actuales. De este modo, si entonces la urbe del Lérez aparecía entre las diez capitales más baratas de España, ahora ya son 27 ciudades con precios mucho más bajos.

De hecho, Pontevedra aparece como una de las capitales con precios más altos entre aquellas de rango de población similar. Solo se ve superada en este apartado por Melilla, Ceuta o Segovia. Capitales como Jaén, Huesca, Teruel, Ávila, León, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lleida o Cáceres son más baratas que Pontevedra, pero también otras cabeceras de provincia con más población como Almería, Córdoba, Huelva, Burgos, Valladolid, Albacete, Tarragona, Castellón, Murcia o Logroño. En el caso de Galicia, A Coruña se mantiene como la ciudad con los precios más altos.