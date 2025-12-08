Talleres navideños en el Museo de Pontevedra

La Diputación anuncia la apertura de las inscripciones para los talleres infantiles de Navidad desde este miércoles a as 10.00 horas en la web del Museo. Las actividades cuentan con 15 plazas en cada turno, con una duración de dos horas. Se celebrarán los días 23,26 y 30 de diciembre y el 2 de enero. La iniciativa está dirigida a niños de 5 a 12 años.