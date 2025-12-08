Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Talleres navideños en el Museo de Pontevedra

La Diputación anuncia la apertura de las inscripciones para los talleres infantiles de Navidad desde este miércoles a as 10.00 horas en la web del Museo. Las actividades cuentan con 15 plazas en cada turno, con una duración de dos horas. Se celebrarán los días 23,26 y 30 de diciembre y el 2 de enero. La iniciativa está dirigida a niños de 5 a 12 años.

