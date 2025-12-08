Seis empresas optan a ejecutar por 3,7 millones el vial de Mollavao, en Pontevedra

Ocho empresas firman las seis ofertas presentadas ante el Concello de Pontevedra para ejecutar el proyecto de transformación integral del barrio de Mollavao por 3,7 millones, que incluye la reurbanización de Rosalía de Castro y la unión de este calle con la avenida de Marín mediante un nuevo vial por el conocido como "solar de los circos".

Las firmas que se presentaron a la licitación son: Civis Global, Construcciones E.C. Casas., Construcciones Fechi-Moncosa OHS., Covsa, Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa y Narom.

La intervención nace de la necesidad de coordinar dos actuaciones que, aunque distintas, son funcionalmente interdependentes. El origen se sitúa en la colaboración entre el Concello y la Diputación de Pontevedra, formalizada en un convenio para la ejecución de la nueva vía, la cesión de la titularidad del tramo urbano de la PO-546 (carretera vieja de Marín) por parte de la Xunta, y la autorización de Costas para ejecutar la nueva vía en terrenos de Mollavao.

La unificación en un solo contrato se justifica porque la reconfiguración de Rosalía de Castro, que pasará a tener un único carril de salida, lo que lleva a desviar previamente el tráfico de entrada a la ciudad hacia la avenida de Marín (PO-12) a través del nuevo enlace.

Esta nueva vía de conexión entre la avenida de Marín y Rosalía de Castro tendrá unos 100 metros de longitud con dos carriles de circulación de 3,50 metros cada uno y aceras de 3 metros de ancho. La seguridad vial se reforzará mediante dos glorietas: una en la intersección con la avenida de Marín (17 metros de radio exterior) y otra en Rosalía de Castro (14 metros de radio exterior).

La mejora de accesibilidad en Rosalía de Castro se ejecutará en el tramo comprendido entre Manuel del Palacio y el puente del ferrocarril al Puerto. La calzada se reducirá a un único carril de 3,30 metros en sentido de salida de la ciudad, lo que permitirá ampliar las aceras hasta alcanzar un ancho mínimo de dos metros, llegando a los tres en la mayor parte del recorrido.

La actuación incluye la renovación integral de servicios (abastecimiento, saneamiento, alumbrado) y la creación de dos zonas de coexistencia con prioridad peatonal: frente a la Plaza de Mollavao y delante del colegio Juan Sebastián de Elcano.

El presupuesto de licitación es de 3.726.621,23 euros, de los que 1.279.762,39 corresponden al nuevo vial de Mollavao y la reurbanización de Rosalía de Castro se cita en 2.446.858,84 euros.