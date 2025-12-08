Un puente a ritmo de jazz y Navidad
Tras las intensas lluvias de las jornadas pasadas, el mal tiempo dio un tregua y facilitó que cientos de familias disfrutasen ayer del Poboado de Nadal, la Estación do Bosque y también de la música de jazz a cargo de Xurxo Estévez Trío, en una intensa jornada que combinó compras, música y diversión.
La música de Xurxo Estévez Trío, pero también talleres para aprender a elaborar coronas o cine infantil. Y con ellos, una extensa oferta de actividades para niños menores de 12 años en la Estación de Xogos o la posibilidad de disfrutar de la pista de hielo. En el ecuador del puente festivo, se multiplicaron las actividades familiares, que atrajeron a numeroso público a los distintos escenarios de la ambientación de Navidad.
El ciclo «Outono de Jazz» programado por el Seminario Permanente de Jazz y el Concello contó con el trío encabezado por el contrabajista de Cotobade Xurxo Estévez, al que acompañaron en la actuación Guillermo Guerrero a la guitarra y Miguel Fernández a la batería. Finalmente, la lluvia dio una tregua, aunque de todos modos el concierto se trasladó al palco de la Alameda, donde los aficionados a la música pudieron disfrutar de una propuesta dinámica, potente y divertida que los animó a mover los pies.
En su repertorio Xurxo Estévez Trío incluye desde temas clásicos de la tradición jazzística a propuestas de blues y composiciones originales. El Seminario Permanente de Jazz señala que se buscaba ofrecer al público «un amplio abanico de colores y sonoridades, pero siempre manteniendo un pie en el jazz tradicional».
Por su parte, en la Estación do Bosque, el espacio pensado para los más pequeños de la casa que se reparte entre la plaza de España, Montero Ríos y la Alameda, convocó de nuevo a numerosos niños, que pudieron disfrutar de las mini atracciones de este programa concebido también para la dinamización del comercio local, ya que para acceder el público ha de presentar un ticket de compra en tiendas de la ciudad.
Las actividades de animación de calle continuarán el próximo día 12 con la llegada a la ciudad de O Apalpador y la Banda do Monte Furado
En la plaza de Ourense públicos de todas las edades estaban invitados a aprender a elaborar coronas de Navidad, una de las decoraciones más típicas de estas fechas; y a solo unos metros el mercadillo de artesanía volvió a ser el punto de encuentro en A Ferrería de numerosos pontevedreses en busca de un regalo para las próximas fiestas: joyas, textil, juguetes etc.
Tampoco faltaron, en este caso en el Teatro Principal, las «Matinés de cinema infantil», en las que se dieron cita a las familias aficionadas al séptimo are
Tanto la estación de juegos como la tirolina o la pista de hielo abrirán hasta la primera semana del próximo mes de enero. Por su parte, las actividades de animación de calle continuarán el próximo día 12 con la llegada a la ciudad de O Apalpador y la Banda do Monte Furado. El personaje tradicional de la Navidad gallega recorrerá la zona de Virgen del Camino, Joaquín Costa, la avenida de Vigo y Cruz Gallástegui.
