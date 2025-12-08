Los Premios Feroz de Pontevedra extienden su programación a diciembre con el ciclo literario '¡Palabra de cine!'

Tras la intensa actividad de noviembre y la proyección de las películas "Romería" y "Los domingos", candidatas a los Premios Feroz, la programación vinculada a esta celebración continúa en diciembre con una nueva propuesta cultural: el ciclo ‘¡Palabra de Cine! Literatura y cine en diálogo’.

Esta iniciativa busca ofrecer un punto de vista más amplio y reposado sobre el séptimo arte, yendo más allá de la pantalla para reflexionar a través de los libros y la palabra escrita.

El ciclo se desarrollará en la sede de la Fundación Manuel Moldes durante los días 12, 16 y 23 de diciembre a las 19.00 horas. El espacio no fue escogido al azar: los asistentes podrán disfrutar de la exposición 'Besos de cine', un homenaje pictórico que el artista pontevedrés Manuel Moldes creó en 1992. Esta serie, recuperada ahora aprovechando el latido cinematográfico de la ciudad, captura la "sacudida emocional" y el "misterio" del beso en la gran pantalla, mostrando una faceta muy desconocida del pintor donde confluyen la expresividad del cuerpo y la iconografía pontevedresa.

La conducción del ciclo correrá a cargo del periodista cultural Ramón Rozas. Licenciado en Historia del Arte, es periodista, crítico de arte y escritor. Rozas guiará las conversaciones que recorrerán desde los orígenes tecnológicos del cine en Galicia hasta el análisis de las series actuales y la ensayística cinematográfica.

Todas las sesiones son de acceso libre hasta completar aforo. La primera de ellas, el viernes 12, se dedica a la recuperación de la memoria histórica con la presentación de 'Enrique Barreiro. Los orígenes del cine en color', un libro de Carlos Aurelio López, que estará presente en el acto. Después, se realizará un taller abierto por las arquitectas Ana Barreiro y África Martínez, que desarrollan proyectos culturales y expositivos basados en la innovación y participación ciudadana.

Por otro lado, la jornada del martes 16 se centra en cómo el territorio y la historia se reflejan en el audiovisual con la obra 'Un país en la pantalla. España a través del cine y las series', de Raquel Piñeiro.

Por último, el martes 23 el ciclo se cierra con el diálogo 'Conversación sobre cine, libros y Pontevedra, villa de cine, entre Diego Moldes y Ramón Rozas sobre la confluencia del cine, la literatura y la ciudad. Además, el encuentro servirá de preámbulo a la presentación del próximo libro de Moldes, 'Más grande que la vida. Escritos sobre cine 2000-2025', una "enciclopedia" que traza un canon fílmico del siglo XXI.