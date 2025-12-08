La población extranjera creció un 40% en cinco años y frena la caída demográfica de la comarca

Los catorce municipios del área pontevedresa comenzarán 2026 con una población oficial de 188.605 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Son apenas seis vecinos menos que en el ejercicio anterior, lo que pone de manifiesto una estabilización demográfica desde hace unos años. En 2021 eran 188.778 habitantes, 173 más que en 2025.

Pero en un escenario imparable de crecimiento vegetativo negativo, ya que cada vez fallecen más personas de las que nace, esta estabilización del censo viene favorecido por la llegada de población extranjera. Según el INE, en el último año hubo 753 personas más originarias de otras países que en 2024, pero si la comparación se sitúa en el final de la etapa más dura de la pandemia del covid, en el censo oficial de 2021, el aumento es espectacular, con 2.555 extranjeros más que entonces. Es un crecimiento del 40% en cinco años, hasta llegar a los 8.873 foráneos que certifica en la actualidad el INE. Más de la mitad reside en la ciudad de Pontevedra, pero también es significativo el censo en Marín (mil), Sanxenxo (844) o Poio (727).

En el cómputo general de toda la población, siete municipios han perdido población en el último año, la inmensa mayoría de ellos en el interior de la provincia. Es el caso de Campo Lameiro, con 41 vecinos menos y cae a 1.642. Portas (2.710, con una caída de 27), Cuntis, que pierde 40 vecinos y se sitúa en 4.327, Cerdedo-Cotobade (siete menos, hasta los 5.436) y A Lama, con un descenso de 15 habitantes, hasta los 2.280) son un buen ejemplo, pero también se reduce su censo en municipios costeros como Vilaboa (19 habitantes menos, para caer a 5.707) y, sobre todo, Marín, que tiene ahora 113 vecinos menos que en 2024 y baja por vez primera en años de los 24.000 habitantes. Son 23.976. Al respecto, el BNG marinense ha encendido la luz de alarma y alerta de que «Marín está entre los concellos gallegos con peor evolución poblacional de la última década, con mínimos históricos que no se registraban desde hace casi cuarenta años», un dato al que añade el «débil tejido productivo» o la evolución del paro.

Frente a los municipios con caída demográfica, otros siete registran aumentos en su censo. Pontevedra es el concello con una mayor subida en términos absolutos, con 233 habitantes más, para llegar a 83.339 vecinos. Pero es Sanxenxo el que mejor evolución relativa ofrece, con un aumento del 0,51% en su padrón, con 92 vecinos más, hasta los 17.990 residentes. Se consolida así como el tercer municipios con más vecinos del área, caso 400 más que hace cinco años.

Barro, con un aumento del 0,35% es el segundo con mejor balance porcentual, con 13 vecinos más en un año, hasta los 3.686, mientras que el resto de incrementos se registra en Moraña (11 más, hasta los 4.139), Caldas de Reis, el quinto municipio más poblado, que tiene 9.631 vecinos, 14 más que en 2024, Ponte Caldelas, que crece en siete residentes y suma 5.589, y Poio, que presenta el crecimiento más moderado, de apenas un 0,08%: Con 14 habitantes más, llega a 17.426.

Venezuela, origen de un tercio del censo foráneo

De los 8.873 extranjeros que residen en la comarca, casi un tercio procede de Venezuela, un país que ha multiplicado en los últimos años su población en Galicia. Son 2.866 los originario de este país americano, y son sus vecinos de Colombia los que se sitúan en segundo lugar con 1.881 residentes en la comarca. Entre ambos concentran el 53% de toda la población foránea de la comarca.La presencia de estas nacionalidades y otras muchas de todo el mundo es la base de la estabilización demográfica actual. De hecho, la población española ha descendido desde la pandemia y suma en la actualidad un total de 179.732 habitantes. Es la primera vez que se baja de la barrera de los 180.000, que aún se batía en 2024, con 180.491 vecinos. En esos doce meses hay 759 nacionales menos, frente a los 753 extranjeros más, casi un 10% más que en 2024. Una cifra compensa la otra y permite mantener un padrón global muy similar.La población extranjera ha crecido de forma general en todos los municipios, sobre todo en la capital, pero la española solo lo ha hecho en 2025 en cuatro: Barro, Caldas, Ponte Caldelas y Sanxenxo.