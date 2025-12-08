Nueve imágenes de la Virgen desfilarán hoy hasta la basílica

Nueve imágenes de la Virgen (la Inmaculada de Cerponzóns, la Dolorosa de O Burgo, la Candelaria de Lérez, la Asunción de Alba, la Inmaculada de la Basílica de santa María, la Virgen del Camino, de su parroquia, la Virgen de la O de san Bartolomé, Nuestra Señora del Amor Hermoso de san José y la Virgen Peregrina) procesionarán hoy en un desfile religioso que servirá de anticipo a la apertura del Año Jubilar de Pontevedra.

Las celebraciones arrancarán a las 19 horas en la iglesia de San José con una misa solemne que presidirá el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto. Tras el oficio, se celebrará la procesión, en la que los fieles acompañarán con antorchas las imágenes hasta el atrio de la basílica de Santa María, donde serán recibidas por la Imagen del Inmaculado corazón y el Niño, de la casa de la Virgen.

En la basílica se celebrará un breve acto, tras el que las imágenes regresarán a sus templos de origen.

Tras este preludio, la basílica será mañana el escenario del acto institucional del Año Jubilar. Será una celebración festiva que dará comienzo a las 18,30 horas, contará con la participación de diversas autoridades religiosas, civiles y militares y será presentado por Rosanna López Salgueiro. Finalizado el encuentro, se oficiará una misa a partir de las 20 horas.