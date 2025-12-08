Marín celebra el puente de la mano de los videojuegos

Los marinenses volvieron a disfrutar de una nueva jornada donde los juegos de mesa, la realidad virtual y los videojuegos fueron los grandes protagonistas. La iniciativa «Marín Gaming» se desarrolló durante este fin de semana en el municipio con más de un centenar de juegos de mesa disponibles, exposiciones interactivas y, uno de los principales atractivos competitivos, torneos de diferentes videojuegos como Mario Kart, Call of Duty o FC 26, entre otros, abarcando un amplio abanico de gustos para no dejar fuera a nadie.