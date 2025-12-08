Dos jornadas de juegos de cartas en el Pazo
Benestar Social presenta «Xogar por Xogar» una iniciativa que busca convertirse en una excusa para no quedarse en casa y jugar a las cartas. El fin de semana del 20 de diciembre tendrán lugar las partidas de tute, brisca o chinchón, entre otros juegos. Se debe realizar una inscripción gratuita en el 651 720 350, en apuntate.pontevedra. gal o en el recinto.
