Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos jornadas de juegos de cartas en el Pazo

Benestar Social presenta «Xogar por Xogar» una iniciativa que busca convertirse en una excusa para no quedarse en casa y jugar a las cartas. El fin de semana del 20 de diciembre tendrán lugar las partidas de tute, brisca o chinchón, entre otros juegos. Se debe realizar una inscripción gratuita en el 651 720 350, en apuntate.pontevedra. gal o en el recinto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents