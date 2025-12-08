«Para mi no hay tendencias, solo importa una cosa: la idoneidad del corte»

Dove Palmer fue «el director creativo de Vidal Sassoon, que para nosotros son los Armani del cabello», destaca el también barbero Manuel Novoa, importador para la Península de la marca Scarecrow Pomade Ibérica y organizador de la formación celebrada en Pontevedra, a propósito de este profesor que ha redefinido el arte del corte de precisión, combinando principios geométricos con técnicas estructuradas.

¿Se está convirtiendo Pontevedra en un referente del sector de la peluquería?

Bueno, es la primera vez que estoy aquí. Estoy empezando a conocer a la gente que trabaja aquí, a los diferentes estudiantes, pero lo que he visto es la dedicación a la formación y el deseo y la necesidad real de mejorar, que es el punto de partida para que cualquier persona se convierta en especial. Tengo mucha suerte de haber sido invitado a este increíble evento. Así que sí, veo que si sigue así, se convertirá en un referente.

¿Cómo fueron sus primeros pasos en la profesión?

Empecé tarde, estudié a partir de los 30 años. Antes de ello, trabajé en la construcción y previamente, fui a la escuela. También viajé por el mundo. Así que para mi el punto de inicio tenía un concepto diferente al de otras personas, porque tenía que aprender rápido, tenía que empezar a ser mejor más rápido. Eso me puso en un ambiente donde estaban los mejores, que me dieron la mejor oportunidad de crecer.

¿Trabaja con artistas, futbolistas etc?

¿Si trabajo con gente famosa e influencers? No, solo soy un educador. He estado educando desde el año 2000. Y mi trabajo es llevar a la generación de peluqueros, desde jóvenes a mayores, a un nuevo nivel; crear un alto standing y un gran entendimiento de la técnica. Así que no, mi interés no es trabajar con celebridades para mis redes sociales, mi objetivo principal es educar y ayudar a todo el mundo el mejor.

¿Qué tipo de trabajos encuentra más desafiantes?

Viajando alrededor del mundo, habiendo culturas tan diferentes, comprender los deseos y necesidades de cada persona. Es probablemente lo más desafiante. Técnicamente, lo encuentro todo difícil: no es fácil controlar a los miles de cabellos en las cabezas, que caigan en el lugar correcto en el momento adecuado.

Estamos viviendo un gran auge del cuidado personal masculino ¿cómo cree que evolucionará en el futuro?

Estamos experimentando ese auge. Y lo que he notado es gracias a los cursos que imparto a nivel mundo, con muchos peluqueros diferentes, es que la peluquería masculina se está volviendo muy prominente en la industria, veo que quieren aprender, mejorar y perfeccionarse. El cabello es cabello, ya sea que se haga una sección vertical o diagonal, la posición del codo y de los dedos influye. Así que lo que he descubierto es que al querer los barberos conocer esta información y al no tener ninguna información previa al respecto, la captan todo con mucha facilidad y claridad.

¿Cuáles son las principales tendencias del momento?

Es una pregunta interesante. Para mi no hay tendencias, solo importa una cosa: la idoneidad del corte. Ya sea que el corte sea de los años 50, 60, 70, 80 o incluso los 2000, si se adapta a la estructura ósea, la textura del cabello y los patrones de crecimiento y le sienta bien a esa persona, esa es la tendencia. Así es que para mi no hay tendencias.