Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Foro Empresa expone su observatorio económico

Foro Empresa Pontevedra celebra sus VI Jornada de Responsabilidad Social Empresarial, que se desarrolla el próximo viernes en horario de 9.00 a 11.30 horas en el hotel Galicia Palace. En el acto se presentará el «Observatorio económico del área y ría de Pontevedra» una herramientra basada en la Inteligencia Artificial

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents