Foro Empresa expone su observatorio económico
Foro Empresa Pontevedra celebra sus VI Jornada de Responsabilidad Social Empresarial, que se desarrolla el próximo viernes en horario de 9.00 a 11.30 horas en el hotel Galicia Palace. En el acto se presentará el «Observatorio económico del área y ría de Pontevedra» una herramientra basada en la Inteligencia Artificial
- Control de 110 furgonetas en Pontevedra con 12 multas: un solo vehículo concentró cinco
- Muere atropellado un vecino de Vilaboa cuando iba a una fuente
- Una merluza de récord que termina en Pontevedra
- El hombre que irrumpió con un cuchillo en Comisaría de Pontevedra «buscaba que lo mataran»
- Calles llenas, pero abrir en festivo «no compensa»
- Un hombre entra armado en la Comisaría de Pontevedra
- Denuncian un caso grave de maltrato a una perra: «La palabra animal les queda grande»
- Mar aporta al sector más herramientas con las que mejorar su productividad