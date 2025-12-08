Foro Empresa expone su observatorio económico

Foro Empresa Pontevedra celebra sus VI Jornada de Responsabilidad Social Empresarial, que se desarrolla el próximo viernes en horario de 9.00 a 11.30 horas en el hotel Galicia Palace. En el acto se presentará el «Observatorio económico del área y ría de Pontevedra» una herramientra basada en la Inteligencia Artificial