Otros cuatro talleres de captación tecnológica
Desde mañana hasta el viernes, la Diputación de Pontevedra continuará con su apuesta por los talleres de captación tecnológica. Englobados en la Rede SmartPeme+, estos talleres tratarán temas de especial interés para el tejido comercial de la provincia como la planificación financiera, las campañas de Navidad o el diseño gráfico, entre otros. Los cuatro serán de carácter telemático y requieren inscripción previa.
