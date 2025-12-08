Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Otros cuatro talleres de captación tecnológica

Desde mañana hasta el viernes, la Diputación de Pontevedra continuará con su apuesta por los talleres de captación tecnológica. Englobados en la Rede SmartPeme+, estos talleres tratarán temas de especial interés para el tejido comercial de la provincia como la planificación financiera, las campañas de Navidad o el diseño gráfico, entre otros. Los cuatro serán de carácter telemático y requieren inscripción previa.

