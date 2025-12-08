La Brilat celebra en Pontevedra la Inmaculada Concepción, Patrona de Infantería

La base General Morillo de Pontevedra, sede de la Brilat, ha acogido este lunes diversos actos con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, Patrona del Arma de Infantería, a los que acudieron autoridades militares, representantes institucionales y familiares de los componentes de la brigada.

En el acuartelamiento pontevedrés, donde se localiza el Regimiento de Infantería Isabel la Católica 29, la jornada comenzó con una misa en honor a la Virgen, seguida de un acto castrense presidido por el general de división Marcial González Prada, jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra.

Durante la ceremonia se llevó a cabo la lectura de la efeméride que recuerda la proclamación de la Inmaculada como Patrona de la Infantería en 1892, se impusieron diferentes condecoraciones a personal destacado y se rindió homenaje a los caídos. El acto finalizó con el desfile de las unidades a pie y un recorrido motorizado con una representación de los medios del Batallón Zamora I/29.

Los actos se repitieron, por su parte, en el Acuartelamiento Cabo Noval, ubicado en Siero (Asturias) y sede del Regimiento de Infantería Príncipe 3. Tras la eucaristía, se celebró la parada militar presidida por el general de brigada Santiago Juan Fernández Ortiz- Repiso, jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército, en la que participaron unidades del Batallón San Quintín I/3 y del Batallón Toledo II/3.

Esta ceremonia en la base General Morillo se celebra en la víspera de la toma de posesión de Andrés González Alvarado como nuevo jefe de la Brilat. El acto es este martes bajo la presidencia del general de División Luis Francisco Cepeda Lucas, jefe de la División Castillejos en la que se integra la brigada pontevedresa.