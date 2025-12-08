‘As liñas descontinuas’ estrena la X edición de Novos Cinemas

La cinematografía internacional se reúne un año más en el Teatro Principal de Pontevedra en el décimo aniversario de Novos Cinemas. ‘As liñas descontinuas’, de Anxos Fazáns, es el largometraje que abre las puertas de esta nueva edición mañana a las 20.00 horas, siendo la primera vez que se estrena la obra en Galicia.

No obstante, el acto de apertura comienza a las 16.30 horas, con la proyección de diversos cortometrajes realizados por el alumnado de la Universidade de Vigo en el taller ‘Cine desde los cuerpos’, impartido por Fazáns, quien estará también presente en el acto junto con cineastas del campus de Pontevedra. Además, la directora participará en un coloquio celebrado tras la emisión de su última película, reconocida recientemente en el Festival Internacional de Cine de Gijón con el Premio Dama al Mejor Guion y el Premio Rambal de la Asociación Xega. Asimismo, parte del equipo de ‘As liñas descontinuas’ estará presente en esta conversación sobre el proyecto que ya ha pasado por la Sección Oficial del Tallinn Black Nights Festival, en Estonia. Entre estos asistentes se encuentran la productora Silvia Fuentes y el elenco principal.

«A Novos Cinemas lo siento como algo especial. Es un festival de referencia al que llevo yendo todas las ediciones», confiesa Anxos Fazáns. «Comenzó hace diez años, cuando también yo comencé mi carrera profesional. Inaugurar este aniversario del festival con mi segunda película me hace mucha ilusión» añade. Cabe destacar que este año la cineasta también realizó la cabecera del certamen y tuteló a doce estudiantes en el Aula del festival: «Es una casualidad muy hermosa redondear todo el proceso creativo», expresa.

Por último, después de la proyección, habrá un cóctel en el Liceo Casino con los participantes e invitados del acto.

Mediante este festival, durante seis días Novos Cinemas convertirá a la ciudad de Pontevedra en un punto de encuentro para el talento audiovisual internacional. Se exhibirán alrededor de cuarenta largometrajes de diferentes procedencias y estilos, contando con doce estrenos españoles y 19 gallegos, tanto en las secciones competitivas como en las muestras informativas. Por tanto, se trata de un programa que reafirma el espíritu explorador y contemporáneo del evento, que se define como «comprometido con la creación emergente y con el cine como espacio de riesgo y descubrimiento».

El festival mantendrá a lo largo de la semana encuentros, coloquios y sesiones especiales que invitan a redescubrir el cine contemporáneo desde una perspectiva abierta y plural.

Tras la proyección de ‘As liñas descontinuas’, las actividades de Novos Cinemas continúan mañana a lo largo de toda la jornada con la proyección de diferentes obras audiovisuales internacionales, tales como ‘Rotacismo’, ‘Gods are watching’, ‘La anatomía de los caballos’ o ‘As estaçoes’.