«As liñas descontinuas» estrena Novos Cinemas
La décima edición del festival de cine pontevedrés echará a rodar mañana a las 20.00 horas con el acto de apertura protagonizado por la película «As liñas descontinuas», dirigida por Anxos Fazáns, que estará presente junto al equipo técnico y artístico de la cinta en el Teatro Principal. Tras la proyección habrá un coloquio y un cóctel.
- Control de 110 furgonetas en Pontevedra con 12 multas: un solo vehículo concentró cinco
- Muere atropellado un vecino de Vilaboa cuando iba a una fuente
- Una merluza de récord que termina en Pontevedra
- El hombre que irrumpió con un cuchillo en Comisaría de Pontevedra «buscaba que lo mataran»
- Calles llenas, pero abrir en festivo «no compensa»
- Un hombre entra armado en la Comisaría de Pontevedra
- Denuncian un caso grave de maltrato a una perra: «La palabra animal les queda grande»
- Mar aporta al sector más herramientas con las que mejorar su productividad