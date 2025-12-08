«As liñas descontinuas» estrena Novos Cinemas

La décima edición del festival de cine pontevedrés echará a rodar mañana a las 20.00 horas con el acto de apertura protagonizado por la película «As liñas descontinuas», dirigida por Anxos Fazáns, que estará presente junto al equipo técnico y artístico de la cinta en el Teatro Principal. Tras la proyección habrá un coloquio y un cóctel.