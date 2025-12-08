El agua causa un gran socavón y obliga a perimetrar un tramo del paseo de las Salinas do Ulló

El paseo que recorre el perímetro de las Salinas do Ulló, en Vilaboa, ha registrado un percance en los últimos días. A causa de la erosión generada por las mareas, el paseo de tierra ha cedido, generando un importante socavón que dificulta el paso de los que se acercan a visitar la zona.

Detectado la semana pasada por las autoridades municipales del Concello de Vilaboa, el lugar se encuentra señalizado y rodeado con varios elementos de seguridad con el fin de evitar accidentes.

«Se trata de un problema estructural», explica el regidor vilaboés, César Poza, que asegura que «ahí trabajan mucho las aguas y al final van socavando hasta que se produce el colapso». Señala que «el agua entra y sale hacia la zona de las salinas, y esos movimientos trabajan sobre sedimentos».

Recuerda que es un incidente que «ya sucedió hace unos años» y garantiza que tratará de dejarlo totalmente operativo de nuevo a lo largo de esta semana. «Durante estos días nos ha sido imposible a causa del mal tiempo», justifica Poza.

El alcalde adelanta que «esto va a pasar cada cierto tiempo» en el espacio natural de las salinas, y añade que para conseguir una solución definitiva «nos veríamos obligados a levantar todo el paseo y, ahora mismo, no es factible».

Sobre las actuaciones a realizar durante los próximos días en el socavón, de unas dimensiones considerables, que se extiende casi por la totalidad del ancho del paseo, anuncia que «todavía no hay un informe técnico cerrado», aunque informa que lo están preparando «para poder empezar a actuar cuanto antes».

Por ahora, tampoco cuentan con un presupuesto acordado para llevar a cabo la reparación de este accidente natural, pero realizarán una estimación «con la mayor brevedad posible».

El suceso ocurre en plena carrera por convertirse en Bien de Interés Cultural (BIC), bajo la iniciativa «O Camiño da Sal» con la que buscan recibir un reconocimiento a la altura de uno de los enclaves maritimo-fluviales más emblemáticos de la comarca pontevedresa.