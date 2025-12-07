«Vivimos un retroceso real y palpable en materia de derechos»

Desde su trabajo en República Dominicana hasta los foros de la ONU, Rosanna Marzán ha sido testigo de primera línea de las luchas sociales. En Pontevedra participó en la EPA Río Lérez en la grabación de un podcast y en un encuentro con el alumnado y organizaciones sociales en el que analizó el peligroso auge de los discursos de odio y el retroceso de libertades que parecían garantizadas.

¿Cuál es el mensaje central que quiere trasladar a la ciudadanía?

Vengo alzando la bandera de los Derechos Humanos con un objetivo claro: que la gente despierte. Quiero sembrar la semilla del conocimiento sobre la historia de nuestras libertades. Es vital que entendamos de dónde venimos para poder reclamar respeto a las autoridades, que son a menudo quienes violentan estos derechos. No solo se trata de defender lo ya adquirido, sino de tener la fuerza colectiva para luchar por las nuevas conquistas que sean necesarias.

Centra gran parte de su discurso en la situación del colectivo LGTBIQ+. ¿Se ha producido un empeoramiento real en la seguridad de estas personas?

Absolutamente. La violencia ha aumentado de manera exorbitante, y no hablo solo de mi país o de Latinoamérica y el Caribe; es un fenómeno que también está ocurriendo aquí en España. Estamos viendo un recrudecimiento de la violencia hacia hombres gais, lesbianas y personas trans. Es una realidad alarmante impulsada directamente por los discursos de odio hacia quienes somos.

¿Por qué están calando con tanta facilidad estos discursos de odio en la sociedad actual?

Es una combinación de factores. Primero, hay una fuerte inversión económica en redes sociales por parte de grupos conservadores que se resisten a los cambios. Segundo, estos grupos han ganado mucho poder y participación política. Y tercero, existe un olvido institucional: nuestros gobiernos han dejado de proteger las conquistas sociales, creyendo que eran inamovibles. A esto se suma la desinformación; los bulos y mentiras que circulan digitalmente alinean a la gente con posturas de odio por puro desconocimiento de la realidad. Los derechos se pierden en el camino si no se defienden a diario.

Más allá del discurso político ¿cómo afecta este contexto a la salud sexual de la población?

El impacto es severo, especialmente en jóvenes y adultos mayores que quedan excluidos de los programas de salud. Si miramos las cifras recientes, vemos un aumento generalizado de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) como la sífilis y la gonorrea, tanto en España como en República Dominicana y el resto de la región. Esto es síntoma de una falta de educación sexual y reproductiva adecuada, fallos en el acceso a la salud pública y una carencia de diálogo en los hogares.

¿Cómo inició su camino en el activismo?

Empecé como activista estudiantil en la universidad. Un punto de inflexión fue el terremoto de 2010, tras el cual viví diez meses en Haití trabajando con una organización de mujeres. Desde 2012, he centrado mi labor en la incidencia política ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la ONU. Aunque mi perfil se asocia al colectivo LGTBIQ+, mi lucha es interseccional: trabajamos por los derechos de los migrantes, de las mujeres, el acceso al aborto y contra la corrupción administrativa. El premio de Front Line Defenders en 2019 fue un reconocimiento a ese trabajo integral por los derechos de todas, todos y todes.

¿Percibe que existe un retroceso global en materia de derechos?

Por supuesto. Lo estamos viendo claramente. Un ejemplo doloroso es Argentina, donde se ha limitado el acceso público a la medicación para personas trans. En toda la región se están borrando programas de apoyo a personas con VIH y se recortan responsabilidades estatales en salud. Los grupos conservadores están ganando terreno político y, como consecuencia, los derechos sexuales y reproductivos están siendo limitados. Vivimos un retroceso real y palpable en materia de derechos.