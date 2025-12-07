Unanimidad para aprobar la mejora la movilidad en Borela

El pleno de Cerdedo-Cotobade ha aprobado por unanimidad el convenio de colaboración con la Diputación de Pontevedra destinado a la mejora de movilidad peatonal en la carretera provincial EP-0407 Borela–Ponte Caldelas, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 1+000 y 1+365.

Esta intervención, que abarca desde el entorno de la plaza central de Borela hasta la Casa de la Cultura Nélida Piñón, «dará respuesta a una de las demandas más reiteradas e históricas del vecindario», aseguran desde el Concello.

La inversión total asciende a 1.299.323,68 euros, de los cuales el 70 por ciento será financiado por la Diputación y el restante por el Concello de Cerdedo-Cotobade, que asumirá también el coste de las expropiaciones necesarias. Se trata de «una inversión histórica para la parroquia, fruto de la colaboración institucional y de la apuesta firme por el desarrollo equilibrado del ámbito rural», indican.

El alcalde, Jorge Cubela, explicó que esta actuación «fue situada entre las prioridades del nuevo gobierno provincial, del que también forma parte como diputado», y señaló que «gracias al compromiso decidido de este nuevo equipo de la Diputación, hemos conseguido que este proyecto sea considerado uno de los más urgentes de la provincia, con el objetivo de mejorar la seguridad viaria y la convivencia en el núcleo de Borela».