Tres mujeres heridas graves en una colisión frontal de dos coches en la variante de Caldas

Tres mujeres han resultado heridas de gravedad en una colisión frontal ocurrida poco después de las 15.30 horas de este domingo en la variante de Caldas.

Una de las lesionadas, vecina de la provincia de A Coruña y muy joven, viajaba sola al volante un Mini, mientras que las otras circulaban en un Hyundai y residen en la zona de Caldas. Todas ellas fueran evacuadas en ambulancia a centros salitarios.

Estado en el que quedó el Mini implicado en el accidente / Concello de Cuntis

Además del 061 y la Guardia Civil, acudieron efectivos del Servizo de Emerxencias de Cuntis, que explicaron que el vial, que forma parte de la N-550 entre Pontevedra y Santiago, permaneció cortada al tráfico en ambos sentidos y fue necesario realizar desvíos.

Por su parte, el 112 informó de que una de las personas heridas no podía salir del coche por sus propios medios, por lo que acudieron tambien los Bombeiros de Ribadumia para rescatarla del interior del vehículo.